Россияне ударили по девятиэтажке в Степногорске Запорожской области, под завалами нашли тело женщины

29 июня, 16:00
Поделиться:
Поврежденная в результате российской атаки многоэтажка в Степногорске Запорожской области (Фото: Іван Федоров via Telegram)

Поврежденная в результате российской атаки многоэтажка в Степногорске Запорожской области (Фото: Іван Федоров via Telegram)

Около шести утра 29 июня россияне ударили по Степногорску Запорожской области, попав в девятиэтажку. В середине дня стало известно, что под завалами здания нашли тело погибшей женщины.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне осуществили массированную атаку на Степногорск, применив КАБы, РСЗО, артиллерию и дроны.

Он также опубликовал фото поврежденной в результате атаки многоэтажки.

Реклама

Іван Федоров via Telegram
Фото: Іван Федоров via Telegram
Іван Федоров via Telegram
Фото: Іван Федоров via Telegram
Іван Федоров via Telegram
Фото: Іван Федоров via Telegram

В середине дня Федоров заявил, что в результате атаки погибла 70-летняя женщина — ее тело достали из-под завалов девятиэтажного дома.

Россияне регулярно наносят авиаудары по многоэтажкам Степногорска — поселка в Васильевском районе Запорожской области.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Запорожская область российские атаки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X