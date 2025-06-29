Россияне ударили по девятиэтажке в Степногорске Запорожской области, под завалами нашли тело женщины
Поврежденная в результате российской атаки многоэтажка в Степногорске Запорожской области (Фото: Іван Федоров via Telegram)
Около шести утра 29 июня россияне ударили по Степногорску Запорожской области, попав в девятиэтажку. В середине дня стало известно, что под завалами здания нашли тело погибшей женщины.
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне осуществили массированную атаку на Степногорск, применив КАБы, РСЗО, артиллерию и дроны.
Он также опубликовал фото поврежденной в результате атаки многоэтажки.
В середине дня Федоров заявил, что в результате атаки погибла 70-летняя женщина — ее тело достали из-под завалов девятиэтажного дома.
Россияне регулярно наносят авиаудары по многоэтажкам Степногорска — поселка в Васильевском районе Запорожской области.