В Запорожской области оккупанты похитили около 500 человек — глава ОВА

5 сентября, 08:03
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Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

С начала полномасштабного вторжения россияне похитили в Запорожской области почти 500 человек, более 200 до сих пор в заложниках.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

«Людей похищают, почти 500 человек у нас уже фактов подтвержденных, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших громадах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация», — сказал Старух.

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Кроме того, по словам главы ОВА, с частью школ на оккупированных территориях нет связи.

«На оккупированных территориях есть школы которые не работают, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи. Люди, выехавшие на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате», — добавил он.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область Запорожье Похищение Война России против Украины

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