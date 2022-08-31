В Запорожской области россияне обстреляли ферму, около 1000 единиц скота погибли

31 августа, 18:46
Поделиться:
Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Олександр Старух / Telegram)

Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Олександр Старух / Telegram)

В среду, 31 августа, россияне обстреляли сельскохозяйственный производственный кооператив Россия в Запорожской области. Пострадали два человека и погибли около 1000 голов крупного рогатого скота.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По информации местных жителей установлено, что было около 10 — 12 прилетов по объектам фермы, соответственно уничтожено 11 корпусов (три уцелело), ​​доильный зал и кормоцех.

Видео дня

На данной ферме было почти 2000 голов КРХ, из них около половины при обстреле погибли (точное количество еще не установлено).

Читайте также:
Хотели запугать гражданских. Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в «серой зоне» — мэр Мелитополя

Старух добавил, что два работника фермы, мужчина и женщина, получили ранения. Мужчина получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая (состояние удовлетворительное).

Женщина получила контузию и скорая оказала ей помощь.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ферма Российская агрессия Запорожская область Животные Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X