В Запорожской области россияне обстреляли ферму, около 1000 единиц скота погибли 31 августа, 18:46 Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Олександр Старух / Telegram)

В среду, 31 августа, россияне обстреляли сельскохозяйственный производственный кооператив Россия в Запорожской области. Пострадали два человека и погибли около 1000 голов крупного рогатого скота.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По информации местных жителей установлено, что было около 10 — 12 прилетов по объектам фермы, соответственно уничтожено 11 корпусов (три уцелело), ​​доильный зал и кормоцех.

Видео дня

На данной ферме было почти 2000 голов КРХ, из них около половины при обстреле погибли (точное количество еще не установлено).

Старух добавил, что два работника фермы, мужчина и женщина, получили ранения. Мужчина получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая (состояние удовлетворительное).

Женщина получила контузию и скорая оказала ей помощь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.