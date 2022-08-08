В Запорожской области россияне обстреляли эвакуационный автобус 8 августа, 20:27 Эвакуация в Украине (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

В понедельник, 8 августа, российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Запорожской области. Никто не пострадал.

Об этом сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

Отмечается, что мирные жители ехали на автобусе из временно оккупированного Мелитополя на подконтрольную Украине территорию. В районе села Камянское, которое находится в серой зоне, машина с переселенцами попала под артиллерийский огонь захватчиков.

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По данным издания, один из снарядов попал в землю рядом с автобусом. В транспорте ударной волной выбило стекла с одной стороны и заднюю дверь.

8 августа прокремлевские коллаборанты подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума в Запорожской области.

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