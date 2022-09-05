В Запорожской области украинские разведчики уничтожили склад бюллетеней для псевдореферендума и базу ФСБ

5 сентября, 15:53
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Украинские разведчики (Фото:gur.gov.ua)

Украинские разведчики (Фото:gur.gov.ua)

В результате спецоперации украинской разведки в оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

Так, было уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все печатные материалы — уничтожены.

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Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, которое охраняло склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых – уточняется. По данным ГУР, уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.

Отмечено, что в нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, в управлении Государственной казначейской службы.

В разведке добавляют, что захватчики ввели жесткий комендантский час в городе с 07:00. Над городом замечены военные вертолеты. ️

В ГУР подчеркнули, что в результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область ФСБ России База ГУР Война России против Украины

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