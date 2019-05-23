В Запорожской области разоблачили нелегальный реабилитационный центр: насильно удерживали около 80 человек Вчера, 05:07 1883 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Украины В большинстве случаев инициаторами «лечения» становились родственники удерживаемых граждан Нацполиция Украины

В Запорожской области полицейские разоблачили преступную деятельность незаконного реабилитационного центра закрытого типа для пожилых людей, нарко- и алкозависимых граждан.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в среду, 22 мая, правоохранители провели ряд одновременных обысков в арендованных частных домах, расположенных в Запорожском районе Запорожской области, где незаконно и против воли удерживалось около 80 человек разного возраста.

«Злоумышленники организовали преступную деятельность с целью получения прибыли от родственников лиц, имеющих нарко- и алкозависимость, а также от родственников пожилых людей, которые в силу возраста и болезни не способны понимать, что происходит», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что центр не являлся лечебным учреждением, люди, содержащиеся там, не получали надлежащего медицинского наблюдения и лечения, а также находились в антисанитарных условиях и без полноценного питания.

«Каждый дом был огражден большим забором, оборудован сигнализацией, на окнах — решетки, ключи от входной двери находились исключительно у охранников. Люди, проходившие „реабилитацию“, не имели права покидать территорию. За любые проступки к ним применяли меры физического и психологического воздействия», — сообщает полиция.

По данным следствия, в большинстве случаев инициаторами «лечения» становились родственники удерживаемых граждан. За содержание близкого человека они ежемесячно перечисляли на банковские карточки организаторов «центра» 8 тыс грн. Для пожилых людей — 10−12 тысяч гривен.

Полицейские установили личности четырех человек, причастных к организации работы «центра». Трое мужчин задержаны. Кроме этого, устанавливается весь круг лиц, причастных к совершению преступления. Изъяты вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) ККУ.