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В Запорожской области разоблачили нелегальный реабилитационный центр: насильно удерживали около 80 человек

Вчера, 05:07
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В Запорожской области разоблачили нелегальный реабилитационный центр: насильно удерживали около 80 человек - фото

Нацполиция Украины

В большинстве случаев инициаторами «лечения» становились родственники удерживаемых граждан

В Запорожской области полицейские разоблачили преступную деятельность незаконного реабилитационного центра закрытого типа для пожилых людей, нарко- и алкозависимых граждан.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в среду, 22 мая, правоохранители провели ряд одновременных обысков в арендованных частных домах, расположенных в Запорожском районе Запорожской области, где незаконно и против воли удерживалось около 80 человек разного возраста.

«Злоумышленники организовали преступную деятельность с целью получения прибыли от родственников лиц, имеющих нарко- и алкозависимость, а также от родственников пожилых людей, которые в силу возраста и болезни не способны понимать, что происходит», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что центр не являлся лечебным учреждением, люди, содержащиеся там, не получали надлежащего медицинского наблюдения и лечения, а также находились в антисанитарных условиях и без полноценного питания.

«Каждый дом был огражден большим забором, оборудован сигнализацией, на окнах — решетки, ключи от входной двери находились исключительно у охранников. Люди, проходившие „реабилитацию“, не имели права покидать территорию. За любые проступки к ним применяли меры физического и психологического воздействия», — сообщает полиция.

По данным следствия, в большинстве случаев инициаторами «лечения» становились родственники удерживаемых граждан. За содержание близкого человека они ежемесячно перечисляли на банковские карточки организаторов «центра» 8 тыс грн. Для пожилых людей — 10−12 тысяч гривен.

Полицейские установили личности четырех человек, причастных к организации работы «центра». Трое мужчин задержаны. Кроме этого, устанавливается весь круг лиц, причастных к совершению преступления. Изъяты вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) ККУ.

Теги:   Реабилитация Полиция Реабилитационный центр Запорожская область

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