В Запорожской области ПВО сбила две вражеские ракеты — ОВА

10 августа, 03:49
ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

В Запорожской области система ПВО сбила две ракеты оккупантов. Около 23:00 вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

«По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которая сбила вражескую ракету. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметил председатель области.

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В то же время Старух указал, что через час, уже 10 августа, «наши ребята сделали дубль-2».

«У нас минус старые стекла, у врага — минус две ракеты!», — добавил глава ОВА.

Он также призвал сохранять спокойствие, верить в Вооруженные силы Украины и соблюдать правила воздушной тревоги.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Запорожье ПВО Война в Украине Война России против Украины ПВО Украины

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