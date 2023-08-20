20 убитых оккупантов. В Запорожской области военные РФ устроили перестрелку из-за межэтнического конфликта

20 августа, 14:29
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Кадыровцы и дагестанцы устроили перестрелку на оккупированной территории (Фото:Генштаб ВСУ)

Кадыровцы и дагестанцы устроили перестрелку на оккупированной территории (Фото:Генштаб ВСУ)

В Запорожской области в стычке между кадыровцами и дагестанцами из числа военнослужащих армии РФ были убиты 20 человек и еще 40 ранены.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Она отмечает, что в рядах российской армии так же процветают межэтнические и межнациональные споры, как и на территории самой РФ.

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Как рассказала Маляр, в Михайловке Запорожской области во время съемок пропагандистского сюжета о высокопоставленном чиновнике из числа «кадыровцев» военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в стычку.

«В результате применения конфликтующими огнестрельного оружия безвозвратные потери с обеих сторон составили более 20 человек, а санитарные — около 40 военнослужащих», — сообщила заместитель министра.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Запорожская область Войска РФ Армия России Российская армия Кадыровцы Чеченцы Дагестан Война России против Украины Анна Маляр

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