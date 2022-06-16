В Запорожской области произошел пожар на химзаводе — ОВА
Пожар на химическом заводе в Запорожской области (Фото:Запорожская ОВА)
В четверг вечером, 16 июня, на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв.
В ведомстве уточнили, что сейчас ситуация контролируемая. Опасности для жителей области нет.
О причинах возгорания пока неизвестно.
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