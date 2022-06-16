В Запорожской области произошел пожар на химзаводе — ОВА 16 июня, 22:34 Цей матеріал також доступний українською Пожар на химическом заводе в Запорожской области (Фото:Запорожская ОВА)

В четверг вечером, 16 июня, на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи Запорожской области начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв.

В ведомстве уточнили, что сейчас ситуация контролируемая. Опасности для жителей области нет.

Видео дня

О причинах возгорания пока неизвестно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.