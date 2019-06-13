В Запорожской области полицейские грабили предпринимателей во время фиктивных обысков Сегодня, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Жертвами полицейских стали 24 предпринимателя Нацполиция

В Мелитополе Запорожской области разоблачили сотрудников Национальной полиции, которые устраивали фиктивные обыски, во время которых грабили местных предпринимателей.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«Работники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у субъектов предпринимательской деятельности. В дальнейшем в ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы и присваивали их через подконтрольные предприятия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, только во время одного такого обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу третьих лиц имущества на сумму более чем на 300 тысяч гривен.

Всего же, по данным следствия, было зафиксировано 24 таких эпизодов.