Во время боевых действий в Запорожской области погиб бывший нардеп Сергей Слабенко

6 августа, 23:55
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Сергей Слабенко погиб 4 августа (Фото:Верховная Рада Украины)

Сергей Слабенко погиб 4 августа (Фото:Верховная Рада Украины)

Верховная Рада Украины сообщила, что во время боевых действий в Запорожской области погиб бывший народный депутат Сергей Слабенко.

Слабенко был народным депутатом с 2002 по 2006 годы и возглавлял подкомитет по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

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С 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

У Сергея Слабенко остались жена с сыном и дочерью.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Верховная Рада Война в Украине Война России против Украины

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