Во время боевых действий в Запорожской области погиб бывший нардеп Сергей Слабенко 6 августа, 23:55 Сергей Слабенко погиб 4 августа (Фото:Верховная Рада Украины)

Верховная Рада Украины сообщила, что во время боевых действий в Запорожской области погиб бывший народный депутат Сергей Слабенко.

Слабенко был народным депутатом с 2002 по 2006 годы и возглавлял подкомитет по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Видео дня

С 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.



У Сергея Слабенко остались жена с сыном и дочерью.