В Запорожской области подростки сотрудничали с оккупантами и мародерствовали
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В селе Инженерное Запорожской области местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. В частности, они передавали информацию о заброшенных домах.
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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
В частности, подростки передавали информацию о оставшихся в них заброшенных домах и материальных ценностях. По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве.
В ОВА напоминают, что как за коллаборантство, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству. Также к ответственности будут привлечены родители этих детей.
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