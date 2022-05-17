В Запорожской области подростки сотрудничали с оккупантами и мародерствовали

17 мая, 06:09
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В селе Инженерное Запорожской области местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. В частности, они передавали информацию о заброшенных домах.

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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В частности, подростки передавали информацию о оставшихся в них заброшенных домах и материальных ценностях. По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве.

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В ОВА напоминают, что как за коллаборантство, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству. Также к ответственности будут привлечены родители этих детей.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Мародерство Мародеры Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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