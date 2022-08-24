В Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера Михайловки, он погиб 24 августа, 10:03 Гауляйтер Сушко (Фото:Иван Сушко/Facebook)

В среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера Михайловки Ивана Сушко, он погиб.

Об этом сообщает РБК.

Бомба была заложена под сиденье.

В результате взрыва Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Сушко до своего назначения работал тамадой на свадьбах, а в период зимних праздников — дедом Морозом.

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Во вторник, 23 августа, кремлевская пропаганда заявила о покушении в Херсонской области на еще одного приспешника российских захватчиков. Целью неизвестных стал Игорь Телегин, «назначенный» оккупантами так называемым «заместителем председателя» фейкового «департамента внутренней политики».

Местные СМИ называют коллаборанта близким соратником херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, который сейчас находится в критическом состоянии после "попытки отравления".



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