Оборона Запорожской области: строительство фортификационных сооружений завершено — ОВА

18 мая, 09:51
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Как заверили в ОВА, защитный рубеж сделан с учетом всех требований (Фото:ВСУ)

Как заверили в ОВА, защитный рубеж сделан с учетом всех требований (Фото:ВСУ)

Защитники Запорожской области завершили строительство фортификационных сооружений для обороны от наступления РФ.

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Об этом сообщили в областной военной администрации.

«По многим признакам Россия готовится к ведению долговременной военной операции. Эксперты говорят, что война переходит в затяжную фазу… В Запорожской области завершено строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны города. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонительным линиям», — рассказали в ОВА.

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О подготовке российских войск к наступлению в Запорожской области подтверждают и в Генштабе ВСУ.

«На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления в направлении Пологи — Орехов», — предупредили украинские военные.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Война России против Украины

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