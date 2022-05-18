Оборона Запорожской области: строительство фортификационных сооружений завершено — ОВА
Как заверили в ОВА, защитный рубеж сделан с учетом всех требований (Фото:ВСУ)
Защитники Запорожской области завершили строительство фортификационных сооружений для обороны от наступления РФ.
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Об этом сообщили в областной военной администрации.
«По многим признакам Россия готовится к ведению долговременной военной операции. Эксперты говорят, что война переходит в затяжную фазу… В Запорожской области завершено строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны города. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонительным линиям», — рассказали в ОВА.
О подготовке российских войск к наступлению в Запорожской области подтверждают и в
«На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления в направлении Пологи — Орехов», — предупредили украинские военные.
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