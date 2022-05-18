Оккупанты жалуются друг другу на партизан, действующих по ночам в Запорожской области — перехват 18 мая, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Российские военные жалуются, что атаки украинских ДРГ носят регулярный характер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные, находящиеся на временно захваченных территориях Запорожской области жалуются друг другу на украинских партизан, действующих у них в тылу с приходом ночи.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом свидетельствует свежий аудиоперехват, опубликованный СБУ.

«Каждый вечер боремся с ДРГ, которые каждую ночь начинают в село заходит… Ну, короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу. Уже некоторые на взводе: «Положим х*й, съе*емся, по*уй нам на все, зае*али», — жалуется захватчик.

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Тем временем украинские партизаны продолжают охоту на оккупантов, уничтожая как простых солдат, так и военнослужащих высокого ранга.

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