Оккупанты жалуются друг другу на партизан, действующих по ночам в Запорожской области — перехват

18 мая, 11:57
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Российские военные жалуются, что атаки украинских ДРГ носят регулярный характер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные жалуются, что атаки украинских ДРГ носят регулярный характер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные, находящиеся на временно захваченных территориях Запорожской области жалуются друг другу на украинских партизан, действующих у них в тылу с приходом ночи.

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Об этом свидетельствует свежий аудиоперехват, опубликованный СБУ.

«Каждый вечер боремся с ДРГ, которые каждую ночь начинают в село заходит… Ну, короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу. Уже некоторые на взводе: «Положим х*й, съе*емся, по*уй нам на все, зае*али», — жалуется захватчик.

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Тем временем украинские партизаны продолжают охоту на оккупантов, уничтожая как простых солдат, так и военнослужащих высокого ранга.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Партизаны Украинские военные Война России против Украины ДРГ

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