Партизаны взорвали железнодорожный мост в Запорожской области, которым оккупанты вели поставки из Крыма — Штефан

11 июня, 19:37
Поделиться:
Подрыв железнодорожного моста в Запорожской области (Фото:Анатолий Штефан / Telegram)

Подрыв железнодорожного моста в Запорожской области (Фото:Анатолий Штефан / Telegram)

В населенном пункте Акимовка на оккупированной части Запорожской области силами партизан города Мелитополь был совершен подрыв железнодорожного моста.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отмечается, что взорванный мост был логистической артерией, через которую осуществлялось снабжение личного состава и военной техники противника из Крыма на оккупированные территории Запорожской области.

Видео дня

Читайте также:
На границе Донецкой области и Запорожья. ВСУ продвигаются на таврическом направлении, оккупанты нервничают и взрывают дамбы — подробности

Других подробностей он не расскрыл.

11 июня в оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X