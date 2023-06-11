Партизаны взорвали железнодорожный мост в Запорожской области, которым оккупанты вели поставки из Крыма — Штефан 11 июня, 19:37 Подрыв железнодорожного моста в Запорожской области (Фото:Анатолий Штефан / Telegram)

В населенном пункте Акимовка на оккупированной части Запорожской области силами партизан города Мелитополь был совершен подрыв железнодорожного моста.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отмечается, что взорванный мост был логистической артерией, через которую осуществлялось снабжение личного состава и военной техники противника из Крыма на оккупированные территории Запорожской области.

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Других подробностей он не расскрыл.

11 июня в оккупированном Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях.