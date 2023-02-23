Благодаря партизанам. ВСУ уничтожили вражеский склад БК в Запорожской области — Центр национального сопротивления

23 февраля, 15:07
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Благодаря партизанам ВСУ уничтожили вражеский склад БК в Запорожской области, сообщил Центр национального сопротивления в четверг, 23 февраля.

В ведомстве заявили, что ВСУ нанесли точный удар по складу боеприпасов россиян возле одного из временно оккупированных населенных пунктов.

Именно информация от местного подполья помогла узнать о развертывании склада и скорректировала удар по врагу.

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«В очередной раз подчеркиваем, партизанщина — это не только акции прямого действия по подрыву военной техники врага и ликвидации его личного состава. Информация о размещении и передвижении врага, корректировке ударов артиллерии, ненасильственном сопротивлении — это все то, что может делать каждый и таким образом приближать нашу победу», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что информация от подполья помогла уничтожить сотни враждебных целей и продолжает приближать нашу победу.

https://www.youtube.com/watch?v=40pUeMIiVXM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Партизаны Война России против Украины

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