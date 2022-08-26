Во время вражеских обстрелов Запорожской области погибла женщина с двумя детьми

26 августа, 23:59
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Последствия обстрела поселка Каменка (Фото:Олена Борисівна Златова / Facebook)

Последствия обстрела поселка Каменка (Фото:Олена Борисівна Златова / Facebook)

В поселке Каменка Пологовского района во время вражеской атаки погибла заведующая культурно-массовым сектором КЗ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета и двое ее детей.

Об этом сообщает Запорожский областной методический центр культуры и искусств в Facebook.

Ранее сообщалось, что Каменка (бывшее название Бильмак) находится на временно оккупированной территории Пологовского района, который подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

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Днем в пятницу, 26 августа, в Запорожье прогремели взрывы.

Вскоре глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram написал, что взрывы в Запорожье — это результаты работы украинской ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=TuLjFyHjY2A
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Война России против Украины

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