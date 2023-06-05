В Запорожской области оккупанты заставляют таксистов доносить на местных — ЦНС

5 июня, 05:11
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Оккупационные власти оказывают давление на таксистов (Фото:freepik.com)

Оккупационные власти оказывают давление на таксистов (Фото:freepik.com)

На оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В Центре утверждают, что оккупационные власти оказывают давление на таксистов.

«Таким образом, россияне надеются побороть украинское подполье. Однако у них нет никаких шансов победить украинское сопротивление», — подчеркивают в ЦНС.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Такси Запорожская область Запорожье Война в Украине Таксист Таксисты

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