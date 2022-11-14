В Запорожской области оккупанты выселяют людей из их домов — Генштаб

14 ноября, 08:00
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В Запорожской области оккупанты выселяют людей из их домов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Запорожской области оккупанты выселяют людей из их домов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В отдельных временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты продолжают выселять местных жителей из их домов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 14 ноября.

По данным Генштаба, это делается для расквартирования военнослужащих оккупационных войск РФ.

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Кроме того, с 10 ноября наблюдается так называемая «эвакуация» имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.

https://www.youtube.com/embed/FRhQMf9W_pg

Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что российские оккупанты превращают захваченную часть Запорожской области в военную базу.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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