В Запорожской области российские военные украли из банкомата почти 400 тысяч гривен — прокуратура

18 мая, 13:00
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области российские военные украли из банкомата около 400 тысяч гривен.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в начале мая 2022 после очередного обстрела города Пологи военнослужащие страны-агрессора воспользовались частично разрушенным фасадом магазина и проникли в его помещение. В нем они повредили размещенный банкомат АКБ Индустриалбанк и похитили из него около 400 тысяч гривен.

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начаты уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Прокуратура Война России против Украины

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