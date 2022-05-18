В Запорожской области российские военные украли из банкомата почти 400 тысяч гривен — прокуратура 18 мая, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области российские военные украли из банкомата около 400 тысяч гривен.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в начале мая 2022 после очередного обстрела города Пологи военнослужащие страны-агрессора воспользовались частично разрушенным фасадом магазина и проникли в его помещение. В нем они повредили размещенный банкомат АКБ Индустриалбанк и похитили из него около 400 тысяч гривен.

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начаты уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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