В Запорожской области оккупанты угрожают местным жителям публичными смертными казнями — мэр Мелитополя

21 июня, 23:11
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По словам мэра Мелитополя, оккупанты хотят казнить людей публично (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам мэра Мелитополя, оккупанты хотят казнить людей публично (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты угрожают проводить публичные смертные казни, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Сопротивление только нарастает и мирные протесты нарастают и нарастает противостояние подполья. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу — к смертной казни», — сказал он в комментарии Украина 24.

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По его словам, оккупанты хотят делать это публично, чтобы запугивать украинцев.

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«Для меня совершенно очевидно зачем они это делают. Они не получили четыре месяца назад от нас поддержки, они не получили поддержки от мирного населения, они не получили поддержки от представителей власти. Поэтому сегодня они проводят геноцид нашего населения», — подчеркнул он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Запорожская область Мелитополь

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