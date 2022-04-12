В Запорожской области оккупанты удерживают в заложниках 69 человек — ОВА

12 апреля, 20:10
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В Запорожской области оккупанты удерживают в заложниках 69 человек, говорится в сообщении областной военной администрации.

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«По данным ОВА, в заложники попали 114 гражданских лиц. Из них 69 — продолжают находиться в заложниках, 45 освобождены», — говорится в сообщении в Telegram.

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Уточняется, что 24 человека, взятых в заложники, были представителями власти и местного самоуправления, из них 11 человек уже освобождены. Также оккупанты взяли в заложники двух журналистов и уже их освободили.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Запорожская область Заложники Война в Украине

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