Оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву — мэр Мелитополя
Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)
Российские военные, роя окопы в Запорожской области, заразились сибирской язвой, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По данным Федорова, во время подготовки окопов оккупанты случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву.
В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.
По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.
«Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хеппи энда им точно не будет», — заявил он.
Других деталей он не рассказал.