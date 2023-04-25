Оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву — мэр Мелитополя

25 апреля, 17:25
Поделиться:
Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Российские военные, роя окопы в Запорожской области, заразились сибирской язвой, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По данным Федорова, во время подготовки окопов оккупанты случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву.

В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

Видео дня

Читайте также:
Оккупантам катастрофически не хватает медиков на поле боя — Генштаб

По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.

«Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хеппи энда им точно не будет», — заявил он.

Других деталей он не рассказал.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Российские войска Запорожская область Сибирская язва Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X