Оккупанты в Запорожской области раскопали сибирскую язву — мэр Мелитополя 25 апреля, 17:25 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Российские военные, роя окопы в Запорожской области, заразились сибирской язвой, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По данным Федорова, во время подготовки окопов оккупанты случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву.

В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

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По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.

«Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хеппи энда им точно не будет», — заявил он.

Других деталей он не рассказал.