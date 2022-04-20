Дворник стал «заместителем мэра». В Бердянске оккупанты привлекают в свои ряды местных фриков — ОВА 20 апреля, 11:53 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области оккупанты привлекают в свои ряды местных фриков (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская областная военная администрация сообщила, что в Бердянске оккупанты и коллаборанты «привлекают в свои ряды местных фриков».

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«Стало известно, что так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича», — сказано в сообщении.

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В ведомстве заявили, что до «назначения» Самойленко работал дворником в КП Бердянск-ЭкоТранс. Себя позиционирует как «творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями».

В ОВА добавили, что сразу после вторжения врага Самойленко добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними.

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«Самойленко вступил в должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры», — заявили в ОВА.

В ведомстве заявили, что в настоящее время Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к 9 мая — «украшает клумбы и красит бордюры».

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