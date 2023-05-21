В Запорожской области оккупанты переоборудуют учебные заведения на военные госпитали — Генштаб 21 мая, 08:43 В Запорожской области оккупанты переоборудуют школы на госпитали (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Из-за большого количества раненых военных оккупанты на временно оккупированной части Запорожской области переоборудуют учебные заведения на военные медицинские учреждения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

«В частности, общеобразовательную школу в поселке Азов Запорожской области и дошкольное учебное заведение в поселке Гладковка Херсонской области, захватчики превратили в полевые госпитали», — отметили в заметке.

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Сообщается, что на лечении там находятся около 50 оккупантов с ранениями различной степени тяжести.

Российские оккупанты под Бахмутом ежедневно теряют по батальону, потери страны-террориста РФ на Бахмутском направлении уже достигли 70 тысяч убитыми и ранеными.

17 мая потери России в Украине с начала полномасштабной агрессии превысили 200 тысяч оккупантов.