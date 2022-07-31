«Делают вид, что это плановая ротация». В Запорожской области оккупанты отводят личный состав из двух населенных пунктов — разведка 31 июля, 15:14 Россияне отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка (Фото:Генштаб)

Россияне отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка в Запорожской области.



Об этом сообщает в Facebook ГУР МО Украины.

«После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что в настоящее вблизи населенного пункта остаются несколько блок-постов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

«При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог», — добавляют в разведке.

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