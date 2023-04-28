Российские оккупанты отбирают катера у мирных жителей Запорожской области — Федоров 28 апреля, 22:18 Запорожье (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

Российские оккупационные войска, как и в Херсонской области, вместе с местными коллаборантами начали изымать катера у мирных рыболовов на временно занятой территории Запорожской области.

Об этом рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его информации, военные РФ массово отбирают легкомоторные лодки у гражданских жителей города Бердянск и других населённых пунктов прибрежной части региона.

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«Оккупанты, куда намылились… Вероятно, с бегом у захватчиков возникли проблемы. Поэтому от контрнаступления решили плыть. Гребите сильнее, враги. Не в земле останетесь, так утонете», — отметил Федоров.

Ранее мэр Мелитополя говорил, что в поведении российских солдат наблюдаются признаки начала процесса их эвакуации из временно захваченной части Запорожской области.