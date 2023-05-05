Гауляйтер Балицкий объявил «частичную эвакуацию» жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области

5 мая, 16:18
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Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил «частичную эвакуацию» жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Похожие действия проводили оккупанты перед контрнаступлением ВСУ в Херсонской области.

Коллаборант объяснил такие действия тем, что «за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения».

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«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — заявил он.

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Балицкий также добавил, что «частичная эвакуация» будет проходить в следующих населенных пунктах: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Он также снова соврал, что украинские военнослужащие «бьют по гражданской инфраструктуре».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Евгений Балицкий Война России против Украины

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