Российские оккупанты за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области

2 сентября, 09:35
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За сутки российские оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что были обстреляны такие населенные пункты:

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  • Орехов,
  • Преображенка,
  • Новопавловка,
  • Новоданиловка,
  • Ольговское,
  • Степногорск,
  • Мало Токмочка,
  • Гуляйполе,
  • Новодаровка,
  • Железнодорожное,
  • Красное,
  • Волшебное,
  • Новоандреевки,
  • Белогорье,
  • Щербаки,
  • Новопокровка,
  • Малиновка,
  • Полтавка,
  • Дорожнянка,
  • Каменское.

Видео дня

В ОВА добавили, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей.

«За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения», — говорится в сообщении.

На фоне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября, российские оккупанты с пяти утра начали обстреливать Энергодар.

https://www.youtube.com/watch?v=DtLdjWVQSfM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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