Требуют паспорт РФ. В Запорожской области оккупанты не дают инсулин диабетикам — ЦНС

4 июня, 01:37
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне шантажируют людей с сахарным диабетом. Они отказывают им в инсулине, если у них нет паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Таким образом, по словам ЦНС, оккупанты пытаются заставить жителей получать российские паспорта.

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«На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов. Инсулин не выдают даже гражданам Украины, которые берут его для своих детей», — написали в ЦНС.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Диабет Война в Украине Сахарный диабет

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