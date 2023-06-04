Требуют паспорт РФ. В Запорожской области оккупанты не дают инсулин диабетикам — ЦНС 4 июня, 01:37 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне шантажируют людей с сахарным диабетом. Они отказывают им в инсулине, если у них нет паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Таким образом, по словам ЦНС, оккупанты пытаются заставить жителей получать российские паспорта.

«На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов. Инсулин не выдают даже гражданам Украины, которые берут его для своих детей», — написали в ЦНС.

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