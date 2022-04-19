В Энергодаре российские оккупанты назначают новых «директоров» — ОВА
В Запорожской области оккупанты назначают новых «директоров» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты назначают новых «директоров».
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
«Оккупационные власти Энергодара во главе с коллаборантом Андреем Шевчиком представили коллективу Энергодарской гимназии №2 нового «директора», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что речь идет о Вадиме Каретникове — поклоннике «русского мира».
«Известно, что никакого отношения к педагогам он не имеет, как и нет профильного образования для такой должности. Ранее этот человек работал электриком на АЭС», — говорится в сообщении.
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