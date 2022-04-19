В Энергодаре российские оккупанты назначают новых «директоров» — ОВА 19 апреля, 14:08 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области оккупанты назначают новых «директоров» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты назначают новых «директоров».

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Оккупационные власти Энергодара во главе с коллаборантом Андреем Шевчиком представили коллективу Энергодарской гимназии №2 нового «директора», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что речь идет о Вадиме Каретникове — поклоннике «русского мира».

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«Известно, что никакого отношения к педагогам он не имеет, как и нет профильного образования для такой должности. Ранее этот человек работал электриком на АЭС», — говорится в сообщении.

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