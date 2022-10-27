Проверяют мобильные телефоны. Россияне наказывают жителей оккупированных территорий, которые подписаны на украинские СМИ

27 октября, 15:29
Поделиться:
Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированных территориях Украины войска РФ проверяют мобильные телефоны жителей и наказывают за подписку на украинские СМИ.

Член оккупационного «руководства» области Владимир Рогов заявил в Telegram, что согласно с юридически ничтожным указом российского диктатора Владимира Путина на оккупированных территориях введено военное положение, а с ним и военная цензура.

Видео дня

Читайте также:
Почему Украина выиграет эту войну. О пользе поражения для России и важной детали в страхах Путина — интервью НВ с Тимоти Снайдером

По его словам, в Запорожской области оккупанты начали выборочную проверку мобильных телефонов жителей — интересуют подписки на украинские СМИ.

Рогов заявил, что если житель подписан на украинские СМИ, «то на первый раз он получит предупреждение», а в дальнейшем «будет оштрафован».

Оккупант также пригрозил за подписки «уголовной ответственностью».

https://www.youtube.com/watch?v=1BYtoA84h9s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X