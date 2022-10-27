Проверяют мобильные телефоны. Россияне наказывают жителей оккупированных территорий, которые подписаны на украинские СМИ
Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На временно оккупированных территориях Украины войска РФ проверяют мобильные телефоны жителей и наказывают за подписку на украинские СМИ.
Член оккупационного «руководства» области Владимир Рогов заявил в Telegram, что согласно с юридически ничтожным указом российского диктатора Владимира Путина на оккупированных территориях введено военное положение, а с ним и военная цензура.
По его словам, в Запорожской области оккупанты начали выборочную проверку мобильных телефонов жителей — интересуют подписки на украинские СМИ.
Рогов заявил, что если житель подписан на украинские СМИ, «то на первый раз он получит предупреждение», а в дальнейшем «будет оштрафован».
Оккупант также пригрозил за подписки «уголовной ответственностью».