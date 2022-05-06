Оккупанты начали активно применять авиацию и артиллерию в Запорожской области

6 мая, 13:13
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Оккупанты разрушают инфраструктуру в Запорожской области (Фото:Запорожская областная государственная администрация)

Оккупанты разрушают инфраструктуру в Запорожской области (Фото:Запорожская областная государственная администрация)

Российские оккупанты начали активно применять авиацию и артиллерию в Запорожской области.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

«До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения», — говорится в сообщении.

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6 мая около 11:00 оккупанты активно применили авиацию и артиллерию по Гуляйполю.

Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносят ракетные и авиаудары.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Запорожская область Артиллерия Война России против Украины

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