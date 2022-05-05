«Методы отрядов НКВД». В Запорожской области оккупанты начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее — Денисова 5 мая, 12:55 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области оккупанты начали массово шить форму ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном страной-агрессором Россией Токмаке Запорожской области российские захватчики начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Российские оккупанты используют методы отрядов НКВД, которые переодевались в форму воинов УПА и убивали мирных граждан, создавая миф о «зверства бандеровцев», — написала она.

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По ее словам, со стороны оккупантов не исключены провокации для компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападений ДРГ на линии разграничения.

Омбудсмен добавила, что согласно статье 23 Женевской конвенции о законах и правилах ведения войны, переодевание в форму противника во время войны является военным преступлением.

«Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть этот факт военного преступления России в Украине», — написала она.

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