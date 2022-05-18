В Мелитополе российские оккупанты изымают из библиотек украинские книги — Силы обороны Запорожского края 18 мая, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Мелитополе российские оккупанты изымают из библиотек украинские книги.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

«В Мелитополе оккупанты вместе с коллаборантами проводят мероприятия гитлеровской армии, уничтожавшие книги, а вместе с ними историю и культуру наций, которые они считали «неправильными», - говорится в сообщении.

Видео дня

Известно, что учебники истории Украины объявлены запретной литературой, которые по мнению оккупантов «продвигают идеи национализма».

«Вместо них российские ордынцы планируют завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов», — говорится в сообщении.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.