В Мелитополе российские оккупанты изымают из библиотек украинские книги — Силы обороны Запорожского края

18 мая, 12:29
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Мелитополе российские оккупанты изымают из библиотек украинские книги.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

«В Мелитополе оккупанты вместе с коллаборантами проводят мероприятия гитлеровской армии, уничтожавшие книги, а вместе с ними историю и культуру наций, которые они считали «неправильными», - говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=826212861673980

Известно, что учебники истории Украины объявлены запретной литературой, которые по мнению оккупантов «продвигают идеи национализма».

https://www.youtube.com/watch?v=Wk1sv3KV07Y&t=59s

«Вместо них российские ордынцы планируют завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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