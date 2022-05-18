В Мелитополе российские оккупанты изымают из библиотек украинские книги — Силы обороны Запорожского края
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
В Мелитополе российские оккупанты изымают из библиотек украинские книги.
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Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
«В Мелитополе оккупанты вместе с коллаборантами проводят мероприятия гитлеровской армии, уничтожавшие книги, а вместе с ними историю и культуру наций, которые они считали «неправильными», - говорится в сообщении.
Известно, что учебники истории Украины объявлены запретной литературой, которые по мнению оккупантов «продвигают идеи национализма».
«Вместо них российские ордынцы планируют завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов», — говорится в сообщении.
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