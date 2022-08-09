В Запорожской области ребенок получил тепловой удар, потому что оккупанты держали родителей на блок-посте двое суток — мэр

9 августа, 15:03
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ребенок получил тепловой удар, поскольку машину с родителями российские оккупанты держали на блок-посте в Васильевке двое суток, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами выехать с временно оккупированных территорий", - написал он в Telegram.

По его словам, во вторник, 9 августа в больницу забрали новорожденного младенца, поскольку у него случился тепловой удар.

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«Машину с родителями оккупанты держали на вражеском блок-посте в Васильевке двое суток и заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем» — сказал он.

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По его словам, солдатам РФ не жалко ни детей, ни пожилых людей.

«Я призываю предоставить еленый" коридор жителям оккупированных территорий» - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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