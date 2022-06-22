Цинично награбленное. Российские оккупанты готовятся вывозить из Запорожской области украинское зерно — ОВА 22 июня, 10:40 Цей матеріал також доступний українською Российские войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовятся вывозить из Запорожской области украинское зерно.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты проводят расчистку акватории Бердянского торгового порта.

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В ОВА добавили, что также во временно оккупированном Мелитополе заметили прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна. Производится его погрузка с целью дальнейшей транспортировки в Россию.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

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