Цинично награбленное. Российские оккупанты готовятся вывозить из Запорожской области украинское зерно — ОВА
Российские войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты готовятся вывозить из Запорожской области украинское зерно.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
В ведомстве заявили, что для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты проводят расчистку акватории Бердянского торгового порта.
В ОВА добавили, что также во временно оккупированном Мелитополе заметили прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна. Производится его погрузка с целью дальнейшей транспортировки в Россию.
Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.
Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.
Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.
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