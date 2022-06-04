В Запорожской области оккупанты формируют ДРГ с участием людей, хорошо владеющих украинским 4 июня, 14:23 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области оккупанты проводят набор и подготовку наемников, хорошо владеющих украинским языком. Об этом сообщает Пологовская община в Telegram.

«Командование оккупационных войск проводит мероприятия по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется нынешним и бывшим жителям временно оккупированных областей, которые хорошо владеют украинским языком.

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