На блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию умерли десять человек — мэр Мелитополя 10 августа, 16:55 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию умерли десять человек.

В эфире телемарафона он заявил, что в больницу с тепловым ударом был доставлен младенец: два дня оккупанты держали семью на блок-посте в Васильевке.

"В очереди умерли десять человек", - сказал он.

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По его словам, сейчас в очереди на эвакуацию стоит более тысячи автомобилей.

"Они хотят в Украину, они хотят жить в нашем демократическом государстве", - сказал он.

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