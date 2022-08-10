На блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию умерли десять человек — мэр Мелитополя

10 августа, 16:55
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию умерли десять человек.

В эфире телемарафона он заявил, что в больницу с тепловым ударом был доставлен младенец: два дня оккупанты держали семью на блок-посте в Васильевке.

Читайте также:
«Для РФ назревает серьезный кризис». С помощью какого вооружения Украина научилась бить на 150 км, готовясь к наступлению — Яковина

"В очереди умерли десять человек", - сказал он.

Видео дня

По его словам, сейчас в очереди на эвакуацию стоит более тысячи автомобилей.

"Они хотят в Украину, они хотят жить в нашем демократическом государстве", - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=AUlKxnqqrKM
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эвакуация Запорожская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Наталья Шаповал
Руководитель KSE Institute
Нефтяные доходы: Сможет ли кремль избежать экономических потерь?

Как санкции влияют на экономику РФ

10 августа, 11:35
Эксперты
Свежие могилы российских военнослужащих на кладбище в Волжском, недалеко от Волгограда, РФ. 26 мая 2022 года (Фото:REUTERS)
Темпы потерь /
Западная пресса публикует впечатляющие цифры погибших и раненых на войне с Украиной российских военных
10 августа, 09:54
Геополитика
Ход за Западом: экс-главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав уверяет, ход войны решит скорость поставок вооружения союзниками Украины. (Фото:REUTERS/Chris Wattie)
ВСУ неимоверно хороши в тактике /
Генерал Бридлав — об освобождении Херсона и украинской победе, дата которой «полностью зависит от Запада»
10 августа, 07:08
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X