На блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию умерли десять человек — мэр Мелитополя
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию умерли десять человек.
В эфире телемарафона он заявил, что в больницу с тепловым ударом был доставлен младенец: два дня оккупанты держали семью на блок-посте в Васильевке.
"В очереди умерли десять человек", - сказал он.
По его словам, сейчас в очереди на эвакуацию стоит более тысячи автомобилей.
"Они хотят в Украину, они хотят жить в нашем демократическом государстве", - сказал он.
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