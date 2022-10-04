Не дождался эвакуации. В Запорожской области на блокпосту умер мужчина 4 октября, 13:06 В Запорожской области на блокпосту умер мужчина (Фото:suspilne.media)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в Васильевке Запорожской области на блокпосту в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию умер пожилой мужчина.

По его словам, в Васильевке настоящая катастрофа.

"Вчера на утро было 4000 жителей, сегодня - 4500. К сожалению, вчера пожилой мужчина погиб в очереди, не дождавшись своей эвакуации на территорию подконтрольную Украине", - сказал Федоров в эфире телемарафона.

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Федоров добавил, что сейчас огромные очереди и выезд через Крым.

8 сентября в районе блокпоста российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области раздался взрыв.

