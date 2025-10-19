На Запорожском направлении ликвидировали сына российского генерала, который командовал обстрелами в Херсонской области

Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в воскресенье, 19 октября.

Он отметил, что Марзоев является сыном российского генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева.

В июле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пяти российским генералам, среди которых был и Аркадий Марзоев, командующий 22-м армейским корпусом береговых войск черноморского флота РФ.

Как отметили в украинской спецслужбе, находясь на должности в течение января-октября 2023 года, они командовали артиллерийскими ударами по гражданским зданиям правобережья Херсонской области. По данным следствия, россияне тогда атаковали жилые застройки, школы, больницы и объекты критической инфраструктуры.

СБУ писала, что в результате этих атак погибли по меньшей мере 113 человек, среди них — трое детей. Еще более 280 человек получили ранения.