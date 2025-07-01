В Запорожской области в результате атаки ГУР заблокирована одна из ключевых логистических ветвей российской армии (Фото: Скриншот из видео Главное управление разведки МО Украины)

Движение сопротивления во взаимодействии с украинской разведкой разрушили железнодорожное полотно на временно оккупированной территории Запорожской области .

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины во вторник, 1 июля.

В ГУР рассказали, что 26 июня в Запорожской области в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно.

Движение по участку, который российские оккупанты активно использовали для логистики, парализовали более чем на неделю.

1 июля россияне восстановили шпалы и рельсы, а также пустили военный товарняк. Однако, как подчеркнули в разведке, произошел еще один «железнодорожный грохот», в результате которого вражеский локомотив был выведен из строя.

«Одна из ключевых логистических ветвей оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована», — подчеркнули в ГУР.

22 июня украинские разведчики на временно оккупированной территории Запорожской области уничтожили цистерны с горючим врага.

Как сообщили в разведке, бойцы спецподразделения ГУР МО Кабул 9 во взаимодействии с Силами обороны Юга, подразделением Альфа и группой Госспецсвязи Next атаковали «товарняк» российских оккупантов ударными дронами.