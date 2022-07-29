«Вышел из чата». В Запорожской области горит склад боеприпасов оккупантов — Никопольская РВА

29 июля, 19:56
На противоположенном берегу Днепра находится временно оккупированная территория Запорожской области (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

На противоположенном берегу Днепра находится временно оккупированная территория Запорожской области (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

В Запорожской области украинские военные ликвидировали российский склад боеприпасов. Об этом сообщил главы Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«На противоположном берегу склад оккупантов продемонстрировал „жест доброй воли“ и вышел из чата», — написал он в Telegram.

На противоположенном берегу Днепра находится временно оккупированная территория Запорожской области.

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За последние сутки украинские силы нанесли удар по российскому складу в оккупированным Иловайске. Также ВСУ уничтожили в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины четыре склада боеприпасов врага.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Военные Российская агрессия Запорожская область Склад

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