Принесли домой, чтобы поиграть. В Запорожской области двое мальчиков получили ранения в результате детонации гранаты 11 марта, 21:04 Граната, детонировавшая во время игры детей в Запорожской области (Фото:Прессслужба ГУ Нацполиции в Запорожской области)

В субботу, 11 марта, в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации гранаты телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков 2012 и 2019 года рождения.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Запорожской области.

Полицейские установили, что дети на улице обнаружили и принесли домой неизвестный удлиненный предмет цилиндрической формы. Во время игры он сдетонировал.

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Правоохранители, осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, предварительно установили, что это была рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

Последствия детонации и остатки взрывчатого предмета

Отмечается, что дети были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра 3-летнего мальчика врачи отпустили домой, а старшего — госпитализировали.

Правоохранители призывают быть внимательными и осторожными и не трогать подозрительные предметы. Об обнаружении подобных опасных находок сразу следует сообщать соответствующие профильные службы по номерам 101 или 102.

В Нацполиции напомнили, что категорически запрещается :

• проводить какие-либо манипуляции с обнаруженными предметами, касаться их, стараться самостоятельно обезвреживать;

• разводить рядом с находкой открытый огонь и курить;

• пользоваться рядом с предметом средствами радиосвязи, мобильными телефонами и другими устройствами, передающими радиосигналы;

• до прибытия специалистов место находки нужно взять под охрану и не допускать посторонних лиц.