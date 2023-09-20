В Запорожской области российский дрон атаковал шведских журналистов, их автомобиль полностью сгорел
Автомобиль журналистов после удара (Фото:www.facebook.com/vkgunpzp)
В Запорожской области российский дрон атаковал шведских журналистов, их автомобиль уничтожено.
Об этом сообщила эксперт по безопасности Марина Авдеева в Twitter (Х).
По ее словам, шведская команда телеканала TV4 стала мишенью для российского беспилотника в Степногорске.
Репортер Юхан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек вышли из машины, чтобы снять происходящее, когда по ней ударил беспилотник.
Атака была совершена, несмотря на то что они были одеты в жилеты и шлемы с надписью PRESS.
МИД Украины решительно осудил нападение российского беспилотника на съемочную группу шведского телеканала TV4 и назвал это еще одним военным преступлением РФ против журналистов.
Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко рассказал, что украинский продюсер получил легкие ранения, а репортер и фотограф чудом не пострадали.