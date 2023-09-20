В Запорожской области российский дрон атаковал шведских журналистов, их автомобиль полностью сгорел

20 сентября, 14:57
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Автомобиль журналистов после удара (Фото:www.facebook.com/vkgunpzp)

Автомобиль журналистов после удара (Фото:www.facebook.com/vkgunpzp)

В Запорожской области российский дрон атаковал шведских журналистов, их автомобиль уничтожено.

Об этом сообщила эксперт по безопасности Марина Авдеева в Twitter (Х).

По ее словам, шведская команда телеканала TV4 стала мишенью для российского беспилотника в Степногорске.

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Репортер Юхан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек вышли из машины, чтобы снять происходящее, когда по ней ударил беспилотник.

https://twitter.com/Nyheterna/status/1704156251381231942

Атака была совершена, несмотря на то что они были одеты в жилеты и шлемы с надписью PRESS.

МИД Украины решительно осудил нападение российского беспилотника на съемочную группу шведского телеканала TV4 и назвал это еще одним военным преступлением РФ против журналистов.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко рассказал, что украинский продюсер получил легкие ранения, а репортер и фотограф чудом не пострадали.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СМИ Запорожская область Война России против Украины

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