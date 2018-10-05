05 октября 2018, пятница

В Запорожской области женщину убило веткой, упавшей во время обрезки деревьев

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Деревья обрезали работники местного училища
Фото: ydachadacha

Деревья обрезали работники местного училища

В пятницу, 5 октября, в поселке Михайловка Запорожской области в результате падения ветки во время обрезки сотрудниками одного из учебных заведений деревьев погибла женщина 1954 года рождения.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

По имеющимся данным, работники Михайловского высшего профессионального училища, обрезая деревья возле общежития, не придерживались правил безопасности и не огородили территорию предупредительной лентой.

Из-за этого одна из веток и упала на проходившую мимо пенсионерку. В результате полученной травмы женщина погибла на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (лишение свободы до восьми лет).

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