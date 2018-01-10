В Запорожской области за три месяца корью заболели 33 сотрудника больниц

Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета

В Запорожской области с 3 октября по 15 декабря 2017 года зарегистрировано 33 случая кори среди сотрудников лечебно-профилактических учреждений.

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, доля заболевших корью сотрудников ЛПУ составляет 15% от числа больных по области, из них 27 случаев зарегистрировано среди медицинских работников.

Всего по состоянию на 5 января в Запорожской области по первичным диагнозам зарегистрировано 256 случаев кори, в том числе 137 случаев в Запорожье.

Напомним, что в Херсонской области подтверждены два случая заболевания корью у взрослых жителей. Также есть подозрение на корь еще у шести больных.

В Киеве зафиксировано более 60 случаев заболевания корью, из них 49 - среди детей.