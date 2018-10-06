В Запорожской области вывезли в багажнике и избили местного чиновника - глава ОГА

В Запорожской области представители местной преступной группировки похитили и избили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

"Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, который пытался препятствовать противозаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто", - заявил он на своей странице в Facebook.

Брыль отметил, что ему от анонимного источника поступило видео этих событий. На опубликованном видео мужчина рассказывает полицейскому, что Сергей Гогунский сам бился об забор.

Согласно видео, инцидент произошел 30 сентября. Брыль отметил, что узнал об этом только 5 октября во время рабочего визита в Приморский район.

По словам главы Запорожской ОГА, давление на госслужащего связано с выборами в Запорожской области.