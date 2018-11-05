05 ноября 2018, понедельник

В Запорожской области вынесли приговор боевику из банды Оплот

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Злоумышленник присоединился к оккупационным силам РФ в 2014 году
Фото: СБУ

Злоумышленник присоединился к оккупационным силам РФ в 2014 году

Токмакский районный суд Запорожской области вынес приговор боевику пророссийской террористической организации "ДНР", воевавшего против украинских военных в составе банды Оплот.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, уроженец Донецкой области присоединился к оккупационным силам РФ в июне 2014 года и брал активное участие в боевых действиях.

Задержали террориста в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников.

Решением суда злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и приговорен к трем годам лишения свободы.

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